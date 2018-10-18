Устроившему взрыв в Керчи будет назначена посмертная психиатрическая экспертиза

18 октября, Керчь /БЕЛТА - ТАСС/. Студенту, который устроил в Керченском политехническом колледже взрыв и стрельбу и позже покончил с собой, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

Такая экспертиза назначается для установления психологических особенностей человека, а также мотивов действий, совершенных при преступлении.

В силовых структурах сообщили, что студент в одиночку изготовил взрывные устройства, одно из которых взорвалось. "При подготовке к преступлению и при его совершении он действовал один, то есть был и организатором, и исполнителем преступления. Хотя, безусловно, проверяется версия о возможных сообщниках", - сказал собеседник агентства. Мотивы преступления устанавливаются, отрабатываются несколько версий.

Как сообщалось, Следственный комитет РФ переквалифицировал дело, возбужденное после событий в колледже, со статьи "Теракт" на "Убийство двух и более лиц общеопасным способом". По данным СК, студент 4-го курса колледжа 18-летний Владислав Росляков открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. При этом ранее сообщалось, что в Керченском политехническом колледже сработало самодельное взрывное устройство.

Число погибших при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже возросло до 20, десятки человек пострадали. Среди погибших - 15 студентов, в том числе шесть несовершеннолетних, и пять взрослых. Как сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в стационарах остаются 44 пострадавших. Они находятся в состоянии разной степени тяжести.

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