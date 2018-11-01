Устроивший стрельбу в синагоге Питтсбурга не признал вину

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устроивший стрельбу в синагоге американского города Питтсбург 46-летний Роберт Боуэрс не признал вину, сообщает Reuters.
Роберт Боуэрс обвиняется по 44 пунктам и 29 уголовным статьям, ему грозит смертная казнь. На суде мужчина почти ничего не говорит.
Боуэрс устроил массовое убийство в синагоге "Древо жизни" 27 октября, когда прихожане пришли на субботнюю молитву. Погибли 11 человек, также пострадали сотрудники правоохранительных органов. Американец выкрикивал антисемитские лозунги.-0-
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