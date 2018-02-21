Устройства, увеличивающие скорострельность винтовок, хотят объявить в США вне закона

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал меморандум о незаконности использования приспособлений, увеличивающих скорострельность винтовок-полуавтоматов вроде AR-15.

Меморандум в рекомендательном порядке призывает власти штатов принять соответствующие нормативные документы, способные поставить подобные устройства вне закона.

Напомним, широкий резонанс использование насадки на приклад со спусковым крючком имело после стрельбы в Лас-Вегасе в октябре 2017 года. Тогда погибли 58 человек и около 850 получили ранения разной степени тяжести.