Устройства, увеличивающие скорострельность винтовок, хотят объявить в США вне закона

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал меморандум о незаконности использования приспособлений, увеличивающих скорострельность винтовок-полуавтоматов вроде AR-15.
Меморандум в рекомендательном порядке призывает власти штатов принять соответствующие нормативные документы, способные поставить подобные устройства вне закона.
Напомним, широкий резонанс использование насадки на приклад со спусковым крючком имело после стрельбы в Лас-Вегасе в октябре 2017 года. Тогда погибли 58 человек и около 850 получили ранения разной степени тяжести.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4246 BYN
|2.421 BYN
|2.428 BYN
|USD
|1.961 BYN
|1.961 BYN
|1.965 BYN
|RUB
|3.4685 BYN
|3.46 BYN
|3.47 BYN