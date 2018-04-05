Утечка цианида калия произошла в пражской лаборатории, есть пострадавший

На месте происшествия. Фото из социальных сетей

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В лаборатории на востоке чешской Праги произошла утечка цианида калия, один человек пострадал, сообщают информагентства.

Утечка произошла во время ликвидации использовавшихся при химических опытах компонентов, среди которых был цианид калия. В результате пострадал 25-летний сотрудник лаборатории. Он был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

Сообщается, что цианид калия не проник за пределы лаборатории, угрозы для окружающей среды нет.

Цианид калия является сильнейшим неорганическим ядом. При его воздействии клетки теряют способность усваивать кислород из крови, и организм погибает от внутритканевого кислородного голодания.-0-