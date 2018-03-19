Утвержден новый состав Госсовета КНР

19 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Новый состав Госсовета КНР утвержден 19 марта на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

Вице-премьерами Госсовета КНР утверждены Хань Чжэн, Сунь Чуньлань, Ху Чуньхуа и Лю Хэ.

Членами Госсовета КНР стали Ван Юн, министр обороны Вэй Фэнхэ, министр иностранных дел Ван И, секретарь Госсовета Сяо Цзе и министр общественной безопасности Чжао Кэчжи.

Министром финансов утвержден Лю Кунь, директором Народного банка Китая - И Ган.-0-