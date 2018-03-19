Утвержден новый состав Госсовета КНР

19 марта, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Новый состав Госсовета КНР утвержден 19 марта на 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.
Вице-премьерами Госсовета КНР утверждены Хань Чжэн, Сунь Чуньлань, Ху Чуньхуа и Лю Хэ.
Членами Госсовета КНР стали Ван Юн, министр обороны Вэй Фэнхэ, министр иностранных дел Ван И, секретарь Госсовета Сяо Цзе и министр общественной безопасности Чжао Кэчжи.
Министром финансов утвержден Лю Кунь, директором Народного банка Китая - И Ган.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4171 BYN
|2.41 BYN
|2.411 BYN
|USD
|1.9624 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4133 BYN
|3.4 BYN
|3.42 BYN