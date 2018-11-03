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Увеличилось число жертв непогоды в Италии

В мире 03.11.2018 | 22:33
Фото AFP
Фото AFP

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала недели в Италии не менее 20 человек стали жертвами непогоды, уничтожившей тысячи гектаров леса на севере страны. Об этом со ссылкой на агентство по гражданской защите сообщает AFP.

Последними жертвами непогоды стали 87-летняя женщина и 62-летний немецкий турист - они погибли 2 ноября в Сардинии от удара молнии.

160 тыc. человек в регионе остались без электричества.-0-

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