В 2017 году полиция США застрелила почти 1 тыс. человек

В результате применения оружия правоохранительными органами США в 2017 году погибли 987 человек. По сообщениям информагентств, это на 21 человека больше, чем в 2016 году.

22% застреленных это афроамериканцы. При этом число безоружных афроамериканцев составило 19 человек против 36 в 2015 году.

Основную массу погибших составляют лица в возрасте от 30 до 44 лет (369). Затем следует возрастная группа от 18 до 29 лет (298). Среди погибших также 28 подростков.