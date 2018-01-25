В аббатстве, вдохновившем Умберто Эко на "Имя розы", случился пожар

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере Италии загорелось древнее аббатство "Сакра ди Сан-Микеле" (монастырь Святого Михаила), сообщает ТАСС.

Огонь распространился по крыше монастыря, в котором в последнее время велась реконструкция. На место происшествия прибыла пожарная служба. О пострадавших не сообщается. Полиция устанавливает причины случившегося, возможно, источником возгорания послужило короткое замыкание.

Здание аббатства "Сакра ди Сан-Микеле" было построено в XIII веке и до сих пор используется в религиозных целях. Строение, вдохновившее писателя Умберто Эко на роман "Имя Розы", является одним из символов Пьемонта.-0-

Fiamme alla Sacra di San Michele, brucia il tetto del convento. Abbazia simbolo del Piemonte, ispirò 'Il Nome della Rosa' di Eco https://t.co/iqq8SJdcOm — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 24, 2018

Фото ANSA