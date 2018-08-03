В аэропорту Хельсинки в самолете с пассажирами произошло задымление

В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, следовавшего в Прагу, эвакуировали по причине задымления на борту.

Инцидент произошел 3 августа, когда самолет чешских авиалиний, который должен был лететь в Прагу, двигался по взлетно-посадочной полосе, но еще не взлетел.

Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и запаниковали.

Бортпроводники приказали людям покинуть самолет по надувному трапу. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работают полиция и пожарные. Причины задымления выясняются.