В аэропорту Хельсинки в самолете с пассажирами произошло задымление

В аэропорту Хельсинки пассажиров самолета, следовавшего в Прагу, эвакуировали по причине задымления на борту.
Инцидент произошел 3 августа, когда самолет чешских авиалиний, который должен был лететь в Прагу, двигался по взлетно-посадочной полосе, но еще не взлетел.
Пассажиры почувствовали запах дыма в салоне и запаниковали.
Бортпроводники приказали людям покинуть самолет по надувному трапу. В результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия работают полиция и пожарные. Причины задымления выясняются.
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