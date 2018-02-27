В аэропорту Исламабада при обрушении трапа пострадали 5 человек

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту им. Беназир Бхутто в Исламабаде (Пакистан) произошло обрушение пассажирского трапа, пострадали пять человек, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в момент посадки пассажиров на борт самолета, который должен был лететь в Дубаи. Среди пострадавших 4 пассажира и работник аэропорта. Все они госпитализированы.
Причины обрушения трапа пока не называются.-0-
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