В аэропорту Лиона неизвестный выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции неизвестный мужчина нарушил режим работы аэропорта Лион - Сент-Экзюпери, выехав на легковом автомобиле на взлетно-посадочную полосу, сообщает французская газета Lyon Capitale.
По словам очевидцев, на место происшествия прибыли около 20 полицейских автомобилей, а также вертолет. Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Мотивы его действий в настоящее время не установлены.
В результате инцидента была приостановлена работа аэропорта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4977 BYN
|2.499 BYN
|2.508 BYN
|USD
|2.1605 BYN
|2.162 BYN
|2.168 BYN
|RUB
|3.0928 BYN
|3.08 BYN
|3.095 BYN