В аэропорту Лиона неизвестный выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции неизвестный мужчина нарушил режим работы аэропорта Лион - Сент-Экзюпери, выехав на легковом автомобиле на взлетно-посадочную полосу, сообщает французская газета Lyon Capitale.

По словам очевидцев, на место происшествия прибыли около 20 полицейских автомобилей, а также вертолет. Правоохранителям удалось задержать нарушителя. Мотивы его действий в настоящее время не установлены.

В результате инцидента была приостановлена работа аэропорта.-0-