В аэропорту Нью-Йорка автоцистерна столкнулась с самолетом

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия автоцистерна въехала в крыло пассажирского самолета авиакомпании American Airlines. Происшествие случилось 26 октября. Об этом сообщает сайт mir24.tv.

Авиалайнер компании American Airlines должен был вылететь в Майами. На борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа.

Жертв и пострадавших в нет. Пассажиров отправили в полет другим бортом. Ведется расследование.-0-