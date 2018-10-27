В аэропорту Нью-Йорка автоцистерна столкнулась с самолетом

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия автоцистерна въехала в крыло пассажирского самолета авиакомпании American Airlines. Происшествие случилось 26 октября. Об этом сообщает сайт mir24.tv.
Авиалайнер компании American Airlines должен был вылететь в Майами. На борту находились 172 пассажира и шесть членов экипажа.
Жертв и пострадавших в нет. Пассажиров отправили в полет другим бортом. Ведется расследование.-0-
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