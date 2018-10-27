В аэропорту Одессы загорелся самолет

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту Одессы во время взлета загорелся Boeing 737, направлявшийся в Дубай, сообщает МИР24.
Инцидент произошел в 16:12 по местному времени во время выполнения рейса FZ 724. Экипаж прервал взлет. По предварительной информации, задымление произошло в районе шасси. Пострадавших нет. Пассажиров авиалайнера эвакуировали.-0-
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