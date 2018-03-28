В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту имени Бен-Гуриона (Израиль) столкнулись два самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Haaretz.

Отмечается, что самолет Boeing 737 немецкой авиакомпании Germania столкнулся при буксировке с лайнером Boeing 767 израильского перевозчика El Al.

Пассажиры самолетов не пострадали, все они были эвакуированы. Лайнер El Al готовился осуществить рейс из Тель-Авива в Рим, самолет Germania направлялся из Тель-Авива в Берлин. Пассажиров направят на другие рейсы.

Между тем в результате столкновения были повреждены узлы хвостового оперения самолетов. Авиационные власти Израиля начали расследование инцидента. -0-