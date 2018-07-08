8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту Варшавы пострадали 14 человек из-за утечки токсичного вещества в грузовом терминале, сообщают информагентства.
В штабе Государственной пожарной службы Польши подтвердили информацию о 14 пострадавших, которые были доставлены в госпиталь.
Утечка неустановленного химического вещества произошла сегодня утром в седьмом грузовом терминале. На место происшествия прибыли 11 пожарных бригад, а также химическая группа для расследования и определения вещества.
Отмечается, что аэропорт имени Фредерика Шопена, который находится рядом с грузовым терминалом, продолжает работать в штатном режиме.-0-
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