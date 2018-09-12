В аэропорту Вильнюса экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет Boeing 757 испанской авиакомпании Privilege Style совершил аварийную посадку в международном аэропорту Вильнюса (Литва) из-за смерти пассажира, сообщает Delfi.lt.

Инцидент произошел 11 сентября. Самолет следовал заказным рейсом из испанской Сарагосы в Санкт-Петербург. Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Находившиеся на борту медики пытались оказать ему помощь, однако безуспешно. Экипаж был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Вильнюса.

Отмечается, что на борту самолета находился 201 пассажир. Людей высадили из самолета и попросили подождать в терминале, пока криминалисты и эксперты не завершат свою работу.-0-