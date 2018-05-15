В Афганистане из-за наводнений погибли 34 человека

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане из-за наводнений погибли по меньшей мере 34 человека, около 400 ранены, сообщают информагентства.

Кроме того, пострадали 600 голов домашнего скота, повреждены 40,5 га фермерских земель, разрушены 864 квартиры.

В результате затяжных ливней, которые идут в Афганистане всю последнюю неделю, наводнения случились в провинциях Саманган, Тахор, Каписа, Баглан, Бадахшан, Бадгис, Панджер и Газни.-0-