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В Афганистане при подрыве смертника погибли 13 человек

В мире 02.10.2018 | 23:36

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в районе Кама восточной провинции Нангархар во время встречи кандидата в депутаты парламента Абдула Насира Мохманда с избирателями. Об этом сообщает Agence-France Presse.

В результате теракта погибли по меньшей мере 13 человек, еще более 40 получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.-0-

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Теги
Афганистан, взрывы, теракт
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