В Афганистане при подрыве смертника погибли 13 человек

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в районе Кама восточной провинции Нангархар во время встречи кандидата в депутаты парламента Абдула Насира Мохманда с избирателями. Об этом сообщает Agence-France Presse.

В результате теракта погибли по меньшей мере 13 человек, еще более 40 получили ранения. Некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.-0-