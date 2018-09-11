В Афганистане при теракте погибли 22 человека, 23 ранены

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Афганистане в результате атаки террориста-смертника погибли 22 человека, еще 23 получили ранения, сообщает Reuters.

Нападение произошло в афганской провинции Нангархар возле границы с Пакистаном. Террорист-смертник активировал взрывное устройство в толпе людей.

Пока ни одна из местных радикальных группировок не взяла на себя ответственность за теракт.-0-