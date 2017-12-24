В Афганистане при взрыве придорожной мины погибли 7 мирных жителей

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере семь мирных жителей погибли и трое получили ранения в результате взрыва в афганской провинции на юге Афганистана, сообщают информагентства.
Взрыв прогремел сегодня в районе Марджа, в южной афганской провинции Гильменд, где активно действуют боевики движения Талибан. Источник в силовых структурах уточнил, что транспортное средство с мирными гражданами задело расположенную у дороги мину.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.-0-
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