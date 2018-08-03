В Афганистане в результате теракта в мечети погибли не менее 15 человек

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате взрыва в мечети на востоке Афганистана погибли не менее 15 человек, около 40 получили ранения различной степени тяжести, сообщают информагентства.
Трагедия произошла в городе Гардез в провинции Пактия. Сообщается, что атаку совершили два террориста-смертника.
Местные власти подтвердили факт взрыва, однако обстоятельства происшествия, точное число погибших и пострадавших в настоящее время неизвестны.-0-
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