В Алтайском крае разбился частный самолет, два человека погибли

16 июня, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Частный самолет Як-52 потерпел аварию в Алтайском крае России недалеко от города Новоалтайск, в результате инцидента два человека погибли, сообщили в экстренных службах региона.
Cамолет потерпел крушение при заходе на посадку. На земле жертв и разрушений нет.
На месте крушения самолета вспыхнул пожар, который к настоящему времени удалось потушить.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают представители оперативных служб.-0-
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