В Алтайском крае разбился частный самолет, два человека погибли

16 июня, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Частный самолет Як-52 потерпел аварию в Алтайском крае России недалеко от города Новоалтайск, в результате инцидента два человека погибли, сообщили в экстренных службах региона.

Cамолет потерпел крушение при заходе на посадку. На земле жертв и разрушений нет.

На месте крушения самолета вспыхнул пожар, который к настоящему времени удалось потушить.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. На месте работают представители оперативных служб.-0-