В американском Рок-Айленде на зрителей салюта упала ветка, 2 человека погибли

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Рок-Айленд (штат Иллинойс) праздничный салют по случаю годовщины независимости США завершился трагедией. Об этом сообщает ТАСС.

На толпу зрителей с высоты около 8 м упала ветка дуба, погибли 2 человека, 5 пострадали. Погибшие - двое пожилых мужчин. Один из них скончался на месте, второй - в больнице.

День независимости в США празднуют 4 июля. -0-