В американском штате Флорида сегодня звучали выстрелы

В городе Панама Сити в штате Флорида 22 мая в жилом комплексе в одном из районов прозвучали около 50 выстрелов. На данный момент известно об одном пострадавшем, который, по сообщениям полиции, получил незначительные ранения. Пока неизвестно, что явилось причиной инцидента. Подозреваемый забаррикадировался в квартире в районе Бек-авеню и 23-й улицы и оттуда открыл стрельбу.

На место происшествия прибыли усиленные патрули полиции, включая спецназ и взрывотехников.

Ближайшие к месту происшествия школы закрыты, учеников не выпускают из помещения.