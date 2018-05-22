В американском штате Флорида сегодня звучали выстрелы

В городе Панама Сити в штате Флорида 22 мая в жилом комплексе в одном из районов прозвучали около 50 выстрелов. На данный момент известно об одном пострадавшем, который, по сообщениям полиции, получил незначительные ранения. Пока неизвестно, что явилось причиной инцидента. Подозреваемый забаррикадировался в квартире в районе Бек-авеню и 23-й улицы и оттуда открыл стрельбу.
На место происшествия прибыли усиленные патрули полиции, включая спецназ и взрывотехников.
Ближайшие к месту происшествия школы закрыты, учеников не выпускают из помещения.
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