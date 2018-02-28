В американском Вудланд-парке закроют школы из-за угрожающей надписи

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском городе Вудланд-парк в штате Колорадо 28 февраля будут закрыты школы из-за угрожающей надписи, обнаруженной в одной из школ, сообщают информагентства.

Оставивший надпись указал дату - 28 февраля. Полиция города ведет расследование, за информацию о фигуранте объявлена награда в $500.

Ранее, 26 февраля, были сорваны занятия в одной из школ в Сан-Диего в штате Калифорния из-за обнаруженной надписи "Флорида - это только начало!", что отсылает к инциденту 14 февраля в школе во Флориде. Тогда 19-летний Николас Круз, исключенный из школы за нарушения дисциплины, расстрелял 17 учеников и преподавателей. После трагедии во Флориде угрозы поступали в адрес четырех школ в окрестностях Сан-Диего.-0-