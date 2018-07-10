В Анапе и Геленджике запретили купаться в море

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На курортах Краснодарского края, в Анапе и Геленджике, ввели запрет на купание в море из-за чрезвычайно низкой температуры воды, пишут российские СМИ.

Отмечается, что температура воды в море понизилась до 13-15 градусов. Холодное море также в Туапсе и Новороссийске.

Эксперты указали, что причиной такого понижения температуры на Черноморском побережье является природное явление апвеллинг. Дующий с берега ветер оттягивает теплую прибрежную воду, а на поверхность поднимаются холодные глубинные воды.

При этом специалисты уверяют, что температура воды уже начала расти и вскоре станет комфортной для купания. Как сообщил представитель Краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь, в Геленджике, Анапе, а также Новороссийске понадобится всего несколько дней, чтобы температура воды вернулась к нормальной для курортного сезона.-0-