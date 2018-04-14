В Англии автомобиль въехал в толпу — тяжелые травмы получили шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Press Association.

Наезд произошел в населенном пункте Канви-Айленд в графстве Эссекс. Сообщается, что пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, имеется угроза для жизни шестого пешехода.

Сотрудники правоохранительных органов ведут следствие.