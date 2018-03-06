В Англии более 25 тыс. домов остались без электричества из-за пожара

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар на электростанции в Солтберне на северо-востоке Англии оставил без электричества более 25 тыс. домов, сообщает ТАСС.
Возгорание произошло вечером 5 марта. Причиной стала неисправность подземных электрокабелей. Отключение электроэнергии затронуло жителей Солтберна, Редкара, Хатлпула и Марска. О пострадавших не сообщается.-0-
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