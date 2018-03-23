23 марта, Анкара /БЕЛТА - Агентство Анадолу/. В Анкаре приготовили самую большую в мире пахлаву, которая попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Пахлава была продемонстрирована во время третьей международной туристической выставки Travelexpo и гастрономического фестиваля, организованного Торговой палатой Анкары. Для установления рекорда на гастрономический фестиваль съехались мастера кулинарного искусства со всей Турции.

Огромная пахлава весом 515 кг была приготовлена на одном противне в специальной духовке.-0-