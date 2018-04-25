В Анталье стартует Международный авиасалон Eurasia Airshow

Первый в истории Турции Международный авиасалон Eurasia Airshow начинает в среду свою работу на территории аэропорта в Анталье. Об этом сообщает ТАСС.
Мероприятие рассчитано на пять дней: в первые три дня - это бизнес-дни. В них примут участие делегации крупнейших мировых авиационных компаний. А 28 и 29 апреля авиасалон примет всех желающих.
На Eurasia Airshow будет представлено более 150 воздушных судов. На протяжении пяти дней авиашоу запланированы показательные полеты гражданских лайнеров и выступления пилотажных групп. Во время проведения авиасалона аэропорт Антальи будет ежедневно приостанавливать прием и отправку рейсов на 3,5 часа.
Всего в авиашоу запланировано участие около 400 иностранных корпораций из более 100 ста стран. В мероприятии примут участие Великобритания, Италия, Иран, Франция, Россия и другие страны
Будет широко представлен на Eurasia Airshow Катар.
Авиакомпания Qatar Airways намерена презентовать флагманский самолет бизнес-класса Gulfstream G650ER, который отличается от всех ближайших конкурентов значительно увеличенной дальностью полета - почти 14 т км
Другим интересным экспонатом Катарских авиалиний станет новейший эксклюзивный салон бизнес-класс Qsuite с инновационной конфигурацией. Посетители Eurasia Airshow смогут оценить комфорт Qsuite в новейшем широкофюзеляжном самолете Airbus A350-1000.
На международном авиасалоне будет отдельная площадка с презентациями военных компаний.
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