В Анталье в ДТП с туристическим автобусом погибли 2 человека

29 июля, Анкара /БЕЛТА – ТАСС/. По меньшей мере, два человека погибли в Турции в результате аварии с участием автобуса, который перевозил китайских туристов. Об этом сообщает газета Türkiye.
По ее данным, туристический автобус направлялся из Антальи в Каппадокию. В ходе поездки он столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Много людей также получили ранения, они были доставлены в ближайшую больницу.
Причины аварии не называются.-0-
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