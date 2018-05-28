В Антарктике подо льдом найдены три гигантских каньона

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная исследовательская группа обнаружила в Антарктике три огромных каньона, спрятанных под слоем льда и снега. Об этом сообщает ТАСС.

Каньоны, найденные при помощи особого радара, ученые характеризуют как троговые долины - своего рода огромные траншеи, некогда образованные движущимся ледником. Предположительно, подобные углубления возникли во времена последнего ледникового периода.

Самый крупный из найденных каньонов имеет протяженность свыше 300 км, его ширина составляет примерно 15 км. Длина двух других почти вдвое меньше. Каньоны залегают подо льдом на глубине около 2 км.

Специалисты полагают, что, если под воздействием глобального потепления антарктический климат изменится, по этим естественным каналам тающий лед быстрее достигнет океана.

Каньоны были обнаружены группой ученых, принимавших участие в проекте PolarGAP с октября 2015 года по октябрь 2017 года. Специалисты занимались изучением гравитационного поля Земли и измеряли высоту поверхности Антарктики при помощи новейших радиолокационных систем. В дальнейшем на основе полученных данных ученые планируют создать компьютерную модель, позволяющую спрогнозировать, как именно будет перемещаться лед в случае потепления климата.-0-