В Аргентине сорвался лифт, в котором ехал министр

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Аргентины Данте Сика и еще несколько чиновников остались заблокированными в лифте, который сорвался вниз. Инцидент произошел во время ежегодной конференции Промышленного союза Аргентины. Как сообщил телеканал Todo Noticias, никто не пострадал.

В лифте находились 10 человек. Кабина сорвалась, как только в нее вошел последний пассажир. Падение прервали предохранительные тормоза. Когда лифт остановился, спасатели освободили его пассажиров.-0-