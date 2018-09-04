В Аргентине сорвался лифт, в котором ехал министр

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Аргентины Данте Сика и еще несколько чиновников остались заблокированными в лифте, который сорвался вниз. Инцидент произошел во время ежегодной конференции Промышленного союза Аргентины. Как сообщил телеканал Todo Noticias, никто не пострадал.
В лифте находились 10 человек. Кабина сорвалась, как только в нее вошел последний пассажир. Падение прервали предохранительные тормоза. Когда лифт остановился, спасатели освободили его пассажиров.-0-
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