В Аргентине в ДТП погибли трое чилийский футболистов

В Аргентине в результате ДТП погибли три футболиста молодежной команды чилийского клуба "Коло-Коло". Об этом сообщает ряд информагентств.

Игроки ехали в командном автобусе в Аргентину на юниорский турнир. Авария произошла недалеко от поселка Лас-Куэвас. На данный момент не сообщается подробная информация об этом инциденте. Также неизвестны и имена погибших спортсменов. К месту происшествия направилась делегация представителей ФК.

"Коло-Коло" — футбольный клуб из чилийской столицы. Является самым титулованным клубом в стране.-0-