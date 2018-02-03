В Аргентине в ДТП погибли трое чилийский футболистов

В Аргентине в результате ДТП погибли три футболиста молодежной команды чилийского клуба "Коло-Коло". Об этом сообщает ряд информагентств.
Игроки ехали в командном автобусе в Аргентину на юниорский турнир. Авария произошла недалеко от поселка Лас-Куэвас. На данный момент не сообщается подробная информация об этом инциденте. Также неизвестны и имена погибших спортсменов. К месту происшествия направилась делегация представителей ФК.
"Коло-Коло" — футбольный клуб из чилийской столицы. Является самым титулованным клубом в стране.-0-
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