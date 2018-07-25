В Армении при взрыве на стекольном заводе пострадали 3 человека

25 июля, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Сегодня на стекольном заводе в Ереване произошел взрыв, в результате чего три человека были госпитализированы. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

По словам начальника управления службы спасателей Шенгавитского района Агарона Геворгяна, все пострадавшие - сотрудники цеха.-0-