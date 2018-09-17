В Армении в жилом доме произошел взрыв

17 сентября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. В армянском городе Раздан 16 сентября в жилом доме произошел взрыв, из здания эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
В квартире на втором этаже пятиэтажного дома произошел взрыв, обрушились перекрытие между комнатами, балкон, повреждены двери, окна, домашняя утварь, частично обрушились стены между этой и соседней квартирой, в которой в результате взрыва также появились повреждения.
Прибывшие по вызову спасатели отграничили место происшествия и эвакуировали из здания около 30 жителей.
В результате инженерного обследования места происшествия были обнаружены часовой механизм, подключенный к электрическим проводам, 4 электрических взрывателя и 4 детонатора, а также панель управления от сигнальной системы автомобиля с аккумулятором, предназначенные для взрыва. Обнаруженное устройство было обезврежено и передано сотрудникам полиции.
Других взрывных устройств или веществ по итогам кинологической проверки выявлено не было.-0-
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