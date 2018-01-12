В Астане отменен введенный из-за непогоды режим ЧС

12 января, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Режим чрезвычайной ситуации природного характера, введенный в Астане 11 января в связи с неблагоприятными погодными условиями, отменен.

"По решению акима Астаны Асета Исекешева в связи с резким ухудшением погодных условий была объявлена чрезвычайная ситуация, решение было принято на один день. На сегодняшний день режим ЧС отменен", - сказала пресс-секретарь акима Эльвира Жургенбаева журналистам.

В Астане 11 января бушевал буран, в результате которого были повреждены крыши и обшивка ряда зданий, оборваны электропровода, на дорогах образовались снежные заносы. В этой связи в столице была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Из-за метели был закрыт столичный аэропорт и запрещен выезд автотранспорта из города. В школах были отменены занятия.-0-