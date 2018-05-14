В Астане проходят переговоры по Сирии

14 мая, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Астане начались двусторонние и трехсторонние переговоры в рамках астанинского процесса по Сирии с участием делегаций всех стран-гарантов.

Как сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков, переговоры проходят в закрытом режиме. В столицу Казахстана также прибыли делегация правительства Сирии во главе с Башаром Джаафари и делегация ООН. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибудет в Астану сегодня днем. Прибытие делегации сирийской вооруженной оппозиции ожидается в ночь на 15 мая.

Ануар Жайнаков добавил, что делегация США воздержалась от участия в нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане.

Переговоры будут проходить 14-15 мая. В ходе переговоров стороны намерены рассмотреть текущую ситуацию в Сирии, в том числе в зонах деэскалации, обсудить гуманитарные вопросы и меры укрепления доверия, а также скоординировать дальнейшие шаги по продвижению процесса урегулирования кризиса в этой арабской стране.-0-