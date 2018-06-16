В Астраханской области маршрутка попала в ДТП, пострадали 12 человек

16 июня, Астрахань /БЕЛТА - ТАСС/. В Астраханской области пассажирская "Газель" попала в ДТП, пострадали 12 человек, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Пострадали 10 взрослых и два ребенка. Четыре человека (трое взрослых и один ребенок) от госпитализации отказались", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель маршрутки наехал на пластиковое ограждение вдоль дороги, не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет.

Инцидент произошел в 00.05 по местному времени на трассе Махачкала - Астрахань на границе Лиманского района Астраханской области и Калмыкии.-0-