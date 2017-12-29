В атаке на церковь под Каиром погибли девять человек

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек погибли, еще пятеро получили ранения сегодня в результате атаки на коптскую церковь Мар-Мина в Хелуане в пригороде Каира. Об этом сообщает ТАСС.

Двое боевиков подъехали к церкви на мотоцикле и открыли огонь. Как уточнили в МВД Египта, когда один из нападавших попытался прорваться через внешний кордон церкви, полицейские открыли по нему огонь, ранив его. При нем были обнаружены автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами, а также взрывное устройство.

В преддверии новогодних праздников, а также католического и православного Рождества в Египте под усиленную охрану были взяты более 2,6 тыс. церквей. Прилегающие к храмам улицы были полностью освобождены от автотранспорта.-0-