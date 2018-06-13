В аварии с автобусом в Индии погибли 17 человек

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии 17 человек погибли и не менее 12 пострадали в результате столкновения автобуса с дорожным ограждением. Такие данные приводит индийский телеканал NDTV, сообщает БЕЛТА.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром на севере страны в штате Уттар-Прадеш. Автобус с пассажирами пытался опередить легковой автомобиль, столкнулся с ограждением и перевернулся. По факту ДТП начато расследование.-0-
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