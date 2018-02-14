В аварии с кортежем президента Республики Конго погибли 5 человек

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кортеж президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилы попал в ДТП. Во время аварии погибли пять человек, 11 пострадали, сообщает ТАСС.

Инцидент случился на трассе в западном регионе ДРК. В результате аварии погибли пятеро военнослужащих республиканской гвардии, находившихся в машине сопровождения.-0-