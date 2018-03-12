В авиакатастрофе в Непале погибли как минимум 38 человек

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале при крушении самолета погибли как минимум 38 человек, 23 пострадали, сообщают информагентства.

Ранее сообщалось, что 17 пассажиров доставлены в больницы.

Информация о жертвах разнится. Так, по некоторым данным, число жертв может достигать 50 человек. Официального подтверждения пока не поступало. Всего на борту самолета находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа.

Самолет, принадлежащий авиакомпании US-Bangla Airlines, разбился сегодня при заходе на посадку в непальском аэропорту Трибхуван. Он совершал рейс Дакка - Катманду. Во время посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался на футбольном поле возле аэропорта. После этого лайнер загорелся.

Администрация аэропорта Трибхуван предварительной причиной катастрофы назвала технические неполадки в самолете.-0-

Ошибка пилотов стала причиной авиакатастрофы в Катманду Раджкумара Чхетри сообщил, что самолет начал снижение с северо-восточной стороны, а такое расположение лайнера было неудачным. Пилотам следовало выбрать заход на посадку с северной стороны.