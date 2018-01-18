В Австралии дрон спас двух подростков

Новый квадрокоптер впервые участвовал в спасении двух подростков у восточного побережья Австралии. Двое парней 15 и 17 лет оказались за пределами безопасной зоны для купания пляжа Леннокс-Хед в штате Новый Южный Уэльс.

Они отплыли на 700 метров от пляжа и пытались справиться с трехметровыми волнами. Спасатели среагировали на экстренную ситуацию и направили к тонущим двух дронов, которые доставили спасательные средства.

Вся операция, проведенная впервые, заняла не более минуты. В разработку спасательных беспилотников правительство Австралии вложило около 340 тыс. долларов США. Все они используются для разных целей: отслеживания акул, спасения акул, а также оснащены громкоговорителями и мигалками.