В Австралии машины стритрейсеров отправили под пресс

Полиция Мельбурна радикально подошла к участникам нелегальных автогонок. Любовно собранные и тюнингованные суперкары безжалостно отправили под гидравлический пресс.

Поиском и поимкой уличных гонщиков занимается особый отдел дорожной полиции. Автомобиль не просто изымают, а устраивают ему "публичную казнь", выкладывая видеозаписи в публичный доступ и указывая названия автомобилей.