В Австралии машины стритрейсеров отправили под пресс

Полиция Мельбурна радикально подошла к участникам нелегальных автогонок. Любовно собранные и тюнингованные суперкары безжалостно отправили под гидравлический пресс.
Поиском и поимкой уличных гонщиков занимается особый отдел дорожной полиции. Автомобиль не просто изымают, а устраивают ему "публичную казнь", выкладывая видеозаписи в публичный доступ и указывая названия автомобилей.
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