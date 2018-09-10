В Австралии нашли золотые самородки весом до 95 кг

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Западной Австралии шахтеры обнаружили два огромных камня с обильными вкраплениями золотой породы, сообщает ВВС.

Находку шахтеров оценивают как очень редкую. По информации добывающей компании RNC Minerals, в самом большом камне весом 95 кг содержится около 2,4 тыс. унций золота, что составляет свыше 70 кг.

По мнению золотодобытчиков, наибольший самородок стоит около $3 млн, второй камень весом 63 кг (1,6 тыс. унций золота) - $1,9 млн.-0-