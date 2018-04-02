В Австралии полиция обезвредила взрывное устройство на парковке торгового центра

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии правоохранители сегодня обезвредили самодельное взрывное устройство, которое находилось в салоне автомобиля на стоянке ТЦ Redbank Plaza. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в городе Ипсуиче (штат Квинсленд, Австралия). Отмечается, что в полицию обратились охранники торгового центра Redbank Plaza и сообщили о подозрительном поведении мужчины и женщины, находившихся рядом с автомобилем на парковке ТЦ. У машины были открыты двери и капот, мужчина осуществлял какие-то манипуляции с проводами, при этом он и его спутница нервничали.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила в салоне машины коробку из-под обуви, в которой находилось взрывное устройство. На место ЧП были вызваны саперы, бомба была обезврежена. По оценке полиции, она могла нанести значительный ущерб.

Находившихся рядом с машиной мужчину и женщину задержали. При обыске в доме у одного из задержанных обнаружены еще два взрывных устройства и огнестрельное оружие. Задержанным предъявлены обвинения в изготовлении взрывного устройства.-0-