В Австралии в разгар лета пошел снег

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии, где сейчас лето, выпал снег. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Данное природное явление зафиксировали в горных районах штата Виктория и на острове Тасмания. Отмечается, что температура воздуха за несколько дней снизилась на 47 градусов и остановилась на отметке ноль градусов по Цельсию.

Австралийцы делятся в соцсетях фотографиями и видеороликами со снегом, рисуют на белом природном ковре узоры.

Keeping the Winter dream alive! We love it when it snows in Summer! #BringOnWinter ❄❄❄



Video: @_hotham pic.twitter.com/r4ffhhaYCg — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) January 13, 2018

"Зимняя сказка. Мы любим, когда снег идет летом!" - говорится в подписи к снежному видео.

"Я никогда не видел, чтобы в январе здесь было снежно. По окну моей спальни стучал град. Казалось, что кто-то бросает в стекло камни", - поделился впечатлениями один из жителей городка Орфорд на Тасмании.

При этом в остальных регионах Австралии установилась крайне жаркая погода: в тени градусник показывает 47 градусов по Цельсию. В целом январь 2018 года стал самым жарким в Австралии за последние 80 лет метеонаблюдений. В штате Виктория на юге Австралии полыхали пожары. -0-