В Австралии в разгар лета пошел снег

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии, где сейчас лето, выпал снег. Об этом сообщает телеканал "МИР 24".

Данное природное явление зафиксировали в горных районах штата Виктория и на острове Тасмания. Отмечается, что температура воздуха за несколько дней снизилась на 47 градусов и остановилась на отметке ноль градусов по Цельсию.

Австралийцы делятся в соцсетях фотографиями и видеороликами со снегом, рисуют на белом природном ковре узоры.

Keeping the Winter dream alive! We love it when it snows in Summer! #BringOnWinter ❄❄❄



Video: @_hotham pic.twitter.com/r4ffhhaYCg