В Австралии задержали подростка за подкладывание иголок в клубнику

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Австралии задержала подростка, который признался, что из шалости подкладывал иглы в клубнику, сообщает телеканал Sky News.

Правоохранители отметили, что они выясняют мотивы поведения подростка. Расследование продолжается, ведется розыск других подозреваемых.

Ранее покупатели стали массово обнаруживать иглы в клубнике, яблоках и бананах, продававшихся в супермаркетах Австралии. Это вызвало панику по всей стране, разразился "игольный" скандал. Некоторые стали публиковать в соцсетях фальшивые фотографии фруктов и ягод с иглами. Власти страны выступили с предупреждением, что шутники, размещающие изображения клубники с иглами в Facebook и утверждающие, что они обнаружили испорченные плоды, могут столкнуться с судебным преследованием.

Тем временем премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил о планах по ужесточению наказания за умышленное повреждение продуктов. Он обратился к генпрокурору с просьбой рассмотреть возможность ужесточения наказания за умышленную порчу продуктов вплоть до тюремного заключения на срок до 15 лет. Скотт Моррисон отметил, что это должно стать сигналом для правонарушителей.

Сообщается, что сельскохозяйственная отрасль страны из-за действий злоумышленников уже понесла убытки в 160 млн австралийских долларов.-0-