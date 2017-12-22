В Австрии столкнулись два поезда: есть пострадавшие

На северо-востоке Австрии произошло столкновение двух железнодорожных составов, передают информагентства. В результате инцидента, по сообщениям информагентств, пострадали не менее 20 человек.

Столкновение произошло в районе округа Тульн в Нижней Австрии. Сообщается, что шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Точная причина столкновения составов неизвестна. В результате удара два вагона опрокинулись. Спасательные и пожарные службы продолжили работу на месте происшествия. Движение на данном участке железной дороги временно приостановлено.